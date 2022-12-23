Рашисты нанесли удары по 18 населенным пунктам Запорожской области

В Запорожской области за прошедшие сутки российские захватчики обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе 18 населенных пунктов.
Об этом сообщает областная военная администрация.
В сообщении говорится, что на Запорожском направлении ситуация за последние сутки не претерпела существенных изменений. Противник основные усилия сосредотачивает на удержании занятых рубежей.
В сообщении говорится, что на Запорожском направлении ситуация за последние сутки не претерпела существенных изменений. Противник основные усилия сосредотачивает на удержании занятых рубежей.
Поступили 27 сообщений о разрушении домов и квартир граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов. Из-за повреждений линий электроснабжения, опор и оборудования без электроснабжения остаются 25 325 потребителей в 75 населенных пунктах Запорожской области.
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