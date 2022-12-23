Рашисты нанесли удары по 18 населенным пунктам Запорожской области

12:14 23 декабря Киев, Украина

В Запорожской области за прошедшие сутки российские захватчики обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе 18 населенных пунктов.

Об этом сообщает областная военная администрация.



В сообщении говорится, что на Запорожском направлении ситуация за последние сутки не претерпела существенных изменений. Противник основные усилия сосредотачивает на удержании занятых рубежей.

"По сообщению ГУНП в Запорожской области за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Каменское, Полтавка, Орехов, Гуляйполе, Новоандреевка, Железнодорожное, Малиновка, Чаривное, Дорожнянка, Магдалиновка, Новоданиловка, Малая Токмачка, Ольговское, Червоне, Темировка, Плавны, Степное, Малые Щербаки", - говорится в сообщении.

Поступили 27 сообщений о разрушении домов и квартир граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов. Из-за повреждений линий электроснабжения, опор и оборудования без электроснабжения остаются 25 325 потребителей в 75 населенных пунктах Запорожской области.