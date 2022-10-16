Рашисты нанесли удар по Николаеву, разрушена часть пятиэтажного дома

Ночью, 13 октября, ориентировочно после 1:04 враг массированно обстрелял Николаев восемью ракетами типа С-300. Разрушена часть многоэтажки и спасательная станция, есть жертвы и пострадавшие.
Кроме того, взрывной волной повреждены также соседние многоэтажки — в зданиях вылетели окна, стекла.
Практически полностью уничтожены припаркованные во дворе автомобили.
Во дворе дома спасатели обустроили оперативный пункт помощи — здесь они координируют свои действия, оказывают помощь жителям.
Также в результате ракетного удара разрушено здание челночной станции, под завалами спасательной челночной станции найден мужчина. К сожалению, он скончался. Остальные ракеты упали на открытую территорию.
Больше информации о пострадавших и погибших пока нет. Спасительная операция продолжается.
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