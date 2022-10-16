Рашисты нанесли удар по Николаеву, разрушена часть пятиэтажного дома

10:24 13 октября Киев, Украина

Ночью, 13 октября, ориентировочно после 1:04 враг массированно обстрелял Николаев восемью ракетами типа С-300. Разрушена часть многоэтажки и спасательная станция, есть жертвы и пострадавшие.

"Два верхних этажа пятиэтажки разрушены до основания, остальные – под завалами. Предварительно два человека получили ранения. Среди раненых 11-летний мальчик, которого достали из-под завалов. Пока ему оказывается медицинская помощь. Продолжается поисковая операция еще семи человек", - сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.

Кроме того, взрывной волной повреждены также соседние многоэтажки — в зданиях вылетели окна, стекла.

Практически полностью уничтожены припаркованные во дворе автомобили.

Во дворе дома спасатели обустроили оперативный пункт помощи — здесь они координируют свои действия, оказывают помощь жителям.

Также в результате ракетного удара разрушено здание челночной станции, под завалами спасательной челночной станции найден мужчина. К сожалению, он скончался. Остальные ракеты упали на открытую территорию.

Больше информации о пострадавших и погибших пока нет. Спасительная операция продолжается.