Рашисты нанесли удар по херсонскому перинатальному центру

Днем в среду, 11 января, войска рф атаковали перинатальный центр в Херсоне. Из-за взрыва выпущенного российскими оккупантами снаряда в здании медучреждения начался пожар.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич .
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич .
Специалисты устраняют последствия атаки оккупантов против женщин с младенцами и медиков.
Кроме того, накануне вечером российские военные снова атаковали медучреждение – обстреляли место, где оказывают медицинскую помощь новорожденным малышам. Поврежден 6-этажный неонатальный корпус – в здании выбиты окна.
Также пострадала и поликлиника больницы, в которой из-за обстрелов выбито значительное количество окон.
Кроме того, накануне вечером российские военные снова атаковали медучреждение – обстреляли место, где оказывают медицинскую помощь новорожденным малышам. Поврежден 6-этажный неонатальный корпус – в здании выбиты окна.
Также пострадала и поликлиника больницы, в которой из-за обстрелов выбито значительное количество окон.
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