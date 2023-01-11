Рашисты нанесли удар по херсонскому перинатальному центру

15:52 11 января Киев, Украина





Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич . Днем в среду, 11 января, войска рф атаковали перинатальный центр в Херсоне . Из-за взрыва выпущенного российскими оккупантами снаряда в здании медучреждения начался пожар.Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич .

“Мощной взрывной волной выбило окна в детском отделении и повредило один из врачебных кабинетов. Из-за российской атаки пострадала одна работница перинатального центра. Женщина получила легкие ранения, ее жизни ничего не угрожает”, – отметил он.

Специалисты устраняют последствия атаки оккупантов против женщин с младенцами и медиков.



Кроме того, накануне вечером российские военные снова атаковали медучреждение – обстреляли место, где оказывают медицинскую помощь новорожденным малышам. Поврежден 6-этажный неонатальный корпус – в здании выбиты окна.



Также пострадала и поликлиника больницы, в которой из-за обстрелов выбито значительное количество окон.