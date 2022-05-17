Рашисты нанесли удар по донецкому заводу Knauf Украина
20:38 17 мая Киев, Украина
Армия рф атаковала авиацией завод строительных материалов Knauf Украина в Соледаре Донецкой области.
В результате атаки повреждены помещения предприятия, начался пожар, спасатели сейчас его тушат.
Об этом глава областной государственной
военной администрации Павел Кириленко сообщил в Facebook.
"Важное для области предприятие – Knauf Украина – было атаковано сегодня российской авиацией. От ударов пострадали помещения предприятия, загорелся пожар. К счастью, во время авиаудара никто не пострадал. В очередной раз россияне атакуют исключительно гражданский объект. Они намеренно разрушают промышленность Донбасса, пытаясь уничтожить то, что отстраивалось годами и десятилетиями", - говорится в сообщении.
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