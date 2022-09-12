Рашисты нанесли удар по Днепропетровщине, есть жертвы

08:51 12 сентября Киев, Украина

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Великомихайловской громаде Синельниковского района Днепропетровской области, в результате атаки погибли мужчина и женщина, ранена 19-летняя девушка.

Об этом сообщила областная Государственная служба чрезвычайных ситуаций (ГСЧС).



Еще один "прилет" зафиксировали в Зайцевской громаде. В настоящее время устанавливаются данные о масштабах разрушений.



Ракетами враг попал по энергетической инфраструктуре области: произошли пожары, в некоторых громадах исчез свет.



Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.



За сутки 7 ракет над Днепропетровской областью сбили подразделения Воздушного командования Восток.



Кроме того, россияне нанесли ракетноый удар по центру Днепра В итоге были повреждены 33 частных дома и многоэтажек.