Рашисты нанесли ракетный удар по Николаеву, есть жертвы

09:14 17 июня Киев, Украина

Сегодня утром российские оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву, в результате вражеской атаки погиб один человек, шестеро получили ранения, среди них ребенок. 
 
Об этом сообщает главп Николаевской ОВА Виталий Ким.

Он добавил, что от удара пострадало четыре жилых многоэтажных дома и объект инфраструктуры.

Сейчас ведутся спасательные работы.
 
 
С начала военной агрессии российские войска постоянно обстреливают жилые кварталы и инфраструктуру украинских городов. Прокуратура квалифицирует обстрелы оккупантов и многочисленные смерти среди населения как военные преступления.