Рашисты нанесли ракетный удар по Николаеву, есть жертвы

Сегодня утром российские оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву, в результате вражеской атаки погиб один человек, шестеро получили ранения, среди них ребенок.
Об этом сообщает главп Николаевской ОВА Виталий Ким.
Он добавил, что от удара пострадало четыре жилых многоэтажных дома и объект инфраструктуры.
Сейчас ведутся спасательные работы.
Он добавил, что от удара пострадало четыре жилых многоэтажных дома и объект инфраструктуры.
Сейчас ведутся спасательные работы.
Напомним, 15 июня российские войска открыли огонь по жилым кварталам Николаева, в результате чего был разрушен четырехэтажный дом и один человек ранен.
С начала военной агрессии российские войска постоянно обстреливают жилые кварталы и инфраструктуру украинских городов. Прокуратура квалифицирует обстрелы оккупантов и многочисленные смерти среди населения как военные преступления.
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