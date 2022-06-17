Рашисты нанесли ракетный удар по Николаеву, есть жертвы

09:14 17 июня Киев, Украина

Сегодня утром российские оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву , в результате вражеской атаки погиб один человек, шестеро получили ранения, среди них ребенок.

Об этом сообщает главп Николаевской ОВА Виталий Ким.



Он добавил, что от удара пострадало четыре жилых многоэтажных дома и объект инфраструктуры.



Сейчас ведутся спасательные работы.

С начала военной агрессии российские войска постоянно обстреливают жилые кварталы и инфраструктуру украинских городов. Прокуратура квалифицирует обстрелы оккупантов и многочисленные смерти среди населения как военные преступления.