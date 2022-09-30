Рашисты нанесли ракетный удар по гуманитарной колонне, выезжающей из Запорожья

09:04 30 сентября Киев, Украина

Утром, в Запорожье под ракетный обстрел попали люди, стоявшие в очереди на выезд в сторону временно оккупированной территории. Есть погибшие и раненые.

Это были люди, которые планировали выезд, чтобы забрать своих близких, родственников, друзей или отвезти гуманитарную помощь. На месте сейчас работают спасатели, медики, все службы.

В результате удара четырьмя ракетами С-300 по формирующейся колонне мирных граждан погибло 23 человека, минимум 28 ранены.

Это не случайный обстрел, рашисты знали что каждое утро на выезде из Запорожья формируется колонна гражданских машин для выезда на оккупированную территорию через единственный работающий КПП в Васильевке, и намеренно нанесли удар по мирным людям.