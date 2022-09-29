Рашисты нанесли ракетный удар по Днепру, среди погибших — ребенок

Россияне ударили ракетами по ночному Днепру. Попали по жилым кварталам. Известно о трех погибших, среди них один ребенок. В городе повреждено более 60 частных домов и несколько многоэтажных. Изуродованный рынок, автобусы, автомобили и линии электропередач.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Неспокойной выдалась ночь и на Никопольщине.
Россияне обстреляли район из "Градов" и важной артиллерии. Повреждена промышленная инфраструктура. В Красногригорьевской общине изуродованы 10 частных домов, хозяйственные постройки и автомобили.
Россияне обстреляли район из "Градов" и важной артиллерии. Повреждена промышленная инфраструктура. В Красногригорьевской общине изуродованы 10 частных домов, хозяйственные постройки и автомобили.
Обошлось без пострадавших.
Утром рашисты ударили по Криворожскому району запрещенными кассетными снарядами из «Ураганов». Попали по промышленной инфраструктуре в Зеленодольской общине. Предварительно ранены 13 работников предприятия. Повреждено админздание.
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