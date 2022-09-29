Рашисты нанесли ракетный удар по Днепру, среди погибших — ребенок

09:43 29 сентября Киев, Украина

Россияне ударили ракетами по ночному Днепру . Попали по жилым кварталам. Известно о трех погибших, среди них один ребенок. В городе повреждено более 60 частных домов и несколько многоэтажных. Изуродованный рынок, автобусы, автомобили и линии электропередач.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Еще пять человек ранены, в том числе 12-летняя девочка. Спасатели достали ее из разбитого дома, где она просто спала, когда туда прилетела российская ракета. Спасатели продолжают разбирать завалы – ищут людей. Есть вероятность, что там еще могут быть и дети", - сообщил Резниченко.

Неспокойной выдалась ночь и на Никопольщине.



Россияне обстреляли район из "Градов" и важной артиллерии. Повреждена промышленная инфраструктура. В Красногригорьевской общине изуродованы 10 частных домов, хозяйственные постройки и автомобили.

Обошлось без пострадавших.

Утром рашисты ударили по Криворожскому району запрещенными кассетными снарядами из «Ураганов». Попали по промышленной инфраструктуре в Зеленодольской общине. Предварительно ранены 13 работников предприятия. Повреждено админздание.