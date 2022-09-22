Рашисты нанесли ракетные удары по Запорожью, погиб один человек

13:59 22 сентября Киев, Украина

Неспокойное утро выдалось в Запорожье, российские оккупанты выпустили по городу 9 ракет С 300, в результате вражеских атак погиб один человек, пятеро ранены.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Глава Запорожской ОВА Александр Старух подтвердил эту информацию.

"Отель и ресторан Санрайз, обычный гражданский объект. Сегодня утром именно сюда враг нанес два удара ракетами С300. Объект потерпел значительные разрушения. К сожалению, погиб 65-летний мужчина", - рассказал Старух.

Он также отметил, что обстрел повредил жилые дома.

"Еще один прилет – в телевизионную башню. Враги готовятся к своей пропагандистской информационной кампании", - сообщил Старух

Также захватчики попали в электрическую подстанцию. Южные громады Запорожского района сейчас без света.