Рашисты нанесли ракетные удары по Запорожью, погиб один человек
13:59 22 сентября Киев, Украина
Неспокойное утро выдалось в Запорожье, российские оккупанты выпустили по городу 9 ракет С 300, в результате вражеских атак погиб один человек, пятеро ранены.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Глава Запорожской ОВА Александр Старух подтвердил эту информацию.
"Отель и ресторан Санрайз, обычный гражданский объект. Сегодня утром именно сюда враг нанес два удара ракетами С300. Объект потерпел значительные разрушения. К сожалению, погиб 65-летний мужчина", - рассказал Старух.
Он также отметил, что обстрел повредил жилые дома.
"Еще один прилет – в телевизионную башню. Враги готовятся к своей пропагандистской информационной кампании", - сообщил Старух
Также захватчики попали в электрическую подстанцию. Южные громады Запорожского района сейчас без света.
"К сожалению, у врага таких ракет очень много. Обязательно соблюдайте правила воздушной тревоги! Во время прилетов сегодня, выжившие люди были в бомбоубежищах и в укрытиях. Даже правило двух стен в квартире спасает", - подытожил Старух.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии