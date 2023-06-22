Рашисты нанесли 84 удара по Запорожской области, есть пострадавшие

12:43 22 июня Киев, Украина

За минувшие сутки, вооруженные силы рф нанесли 84 удара по мирным городам и селам Запорожской области, в результате чего три гражданина понесли травмы.

Об этом сообщил глава областной военной администрации, Юрий Малашко, 22 июня.



Он подчеркнул, что противник осуществил обстрел 24 населенных пунктов. Воздушные удары были нанесены по Левадному и Преображенке, а также семь атак с использованием беспилотных летательных аппаратов были совершены по Гуляйпольскому, Белогорью, Малиновке и Степногорску.



Ракетные системы залпового огня были использованы против Червоного, Новоивановки, Новодаровки и Левадного, в то время как 71 артиллерийский удар был нанесен по Гуляйполю, Новодаровке, Левадному, Темировке, Полтавке, Павловке, Степному и другим селам впереди линии фронта.



Также было зафиксировано 27 случаев разрушения гражданских объектов, включая жилые дома и имущество граждан.