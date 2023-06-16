Рашисты нанесли 111 вражеских ударов по Запорожской области, есть жертвы

09:43 02 июня Киев, Украина

Армия рф совершила 111 воздушных атак по 22 городам и селам, расположенным в Запорожской области. В результате этих действий два человека пострадали, а один погиб.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

Рашисты нанесли авиаудары по Новоданиловке и Полтавке. Также было три атаки из БПЛА по Степному и Каменскому, 15 обстрелов из РСЗО по Темировке, Затышью, Красной Кринице, Гуляйполю, Каменскому, 91 артиллерийский обстрел по Гуляйполю, Орехову, Преображенке, Червоному, Плавням, Степногорске, Малиновке и другим прифронтовым населенным пунктам.



Зафиксировано 31 разрушение жилищного фонда и имущества людей.



Один из российских снарядов попал в жилой дом, погиб 68-летний житель Гуляйполя.



Кроме того, во время обстрелов в Плавнях пострадала семья. 35-летнего мужчину и 60-летнюю женщину с минно-взрывными травмами доставили в больницу.