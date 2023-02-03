Рашисты накрыли огнем поселок Харьковщины - ОВА

11:03 03 февраля Киев, Украина

Военные рф нанесли ракетный обстрел по поселку Барвенково Изюмского района. В результате погибли двое людей, еще один житель получил ранения.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, вследствие попадания в частный жилой дом погибли два брата - 49 и 42 лет. Их отец 70 лет получил ранения и был госпитализирован.

Синегубов добавил, что за прошедшие сутки войска рф продолжали массированные обстрелы мирного населения Волчанска, Купянска, Двуречной и других населенных пунктов Чугуевского, Купянского и Харьковского районов.
 
"Огонь велся преимущественно по частной жилой застройке. Многие дома повреждены и разрушены. Произошли пожары. В Волчанске пострадала женщина 51 года", - отметил глава ОВА.