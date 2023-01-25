Рашисты накрыли огнем Купянск

"На Купянском направлении противник обстрелял Ольшанку, Синьковку, Ивановку, Котляровку и Табаевку. В Волчанске Чугуевского района вражеские снаряды упали на территорию физическо-оздоровительного комплекса. Повреждены ангары. В пгт Купянск-Узловой в результате обстрела повреждены сооружения и газопровод. В пгт Двухлетняя разрушена крыша хозяйственного здания и выбиты окна в частном доме", - говорится в сообщении.