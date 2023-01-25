Рашисты накрыли огнем Купянск

Утром, 25 января, российские террористы обстреляли Купянск. Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, там горит частный дом и магазин. Предварительно - без пострадавших. На месте работают экстренные службы.
Кроме того, как отмечает Синегубов, за прошедшие сутки на Слобожанском направлении обстрелам подверглись районы населенных пунктов Гатище, Волчанск, Волчанские Хутора, Бударки и Двуречная.
По его словам, там горит частный дом и магазин. Предварительно - без пострадавших. На месте работают экстренные службы.
Кроме того, как отмечает Синегубов, за прошедшие сутки на Слобожанском направлении обстрелам подверглись районы населенных пунктов Гатище, Волчанск, Волчанские Хутора, Бударки и Двуречная.
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