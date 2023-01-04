Рашисты начали принудительную эвакуацию жителей Бахмута

Оккупационные войска принудительно вывозят в Ростов практически 30 жителей пригорода Бахмута Донецкой области. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Дончан вывезли в фильтрационные лагеря, где только дальше определится их судьба. Причина "эвакуации" - намерения якобы "защитить" гражданских людей от боевых действий.
Россияне ныне также обстреливают Олешки и Новую Каховку, чтобы аналогично иметь основания для принудительной "эвакуации" местных в фильтрационные лагеря.
В ЦНС отметчают, что украинцев задерживают или вывозят в отдаленные регионы рф.
Оккупанты блокируют выезд людей с временно захваченных ими территорий на подконтрольные правительству Украины территории, что свидетельствует об истинных намерениях врага: депортации украинцев.
Дончан вывезли в фильтрационные лагеря, где только дальше определится их судьба. Причина "эвакуации" - намерения якобы "защитить" гражданских людей от боевых действий.
Россияне ныне также обстреливают Олешки и Новую Каховку, чтобы аналогично иметь основания для принудительной "эвакуации" местных в фильтрационные лагеря.
В ЦНС отметчают, что украинцев задерживают или вывозят в отдаленные регионы рф.
Оккупанты блокируют выезд людей с временно захваченных ими территорий на подконтрольные правительству Украины территории, что свидетельствует об истинных намерениях врага: депортации украинцев.
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