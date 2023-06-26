Рашисты массово задерживают несовершеннолетних на оккупированных территориях

15:34 26 июня Киев, Украина

Согласно информации, предоставленной Восточной правозащитной группой, российские оккупационные власти начали проводить массовые задержания несовершеннолетних на временно оккупированных территориях.



Силовые структуры оккупантов предпринимают действия, направленные на пресечение "инакомыслия" среди молодежи.



В мае 2023 года было зарегистрировано 27 случаев задержания несовершеннолетних на оккупированных территориях Украины, в частности, в Антраците и Ровеньках.



Задержания происходят из-за того, что молодежь, проживающая на оккупированных территориях, активно посещает украинские интернет-ресурсы и в школах вступает в споры с учителями относительно действий россии.



Родителям, задержанных несовершеннолетних, грозит в качестве меры наказания лишение родительских прав и депортация их детей в российскую федерацию.



Правозащитники отмечают, что основными информаторами для силовых структур являются советники директоров школ по идеологии. После вторжения россии в Украину такая должность была введена в школах как в россии, так и на оккупированной территории.