Рашисты казнили шестерых украинцев в селе под Херсоном во время оккупации

19:05 29 ноября Киев, Украина

В период оккупации Херсона рашисты казнили шесть человек. Тела убитых мужчин были обнаружены 28 ноября в селе Правдино, пишет газета The New York Times.



Убитые мужчины работали в селе охранниками в сельскохозяйственной компании, они приехали из другого города до начала войны. Одного из них звали Влад, он подружился с местной девочкой-подростком, над которой издевался ее отчим, рассказал житель села. Когда село захватили российские военные, отчим начал сотрудничать с ними. Он выдумал историю, что Влад и другие охранники шпионили за военнослужащими, рассказал житель села газете.



В апреле в одном из домов, где жили охранники, прогремел взрыв, сказал Анатолий Сикоза, который жил по соседству. Он побежал на звук и нашел дом разрушенным, под обломками лежали тела девочки и охранников, у нескольких мужчин были связаны руки за спиной и завязаны глаза, а девочка выглядела так, словно ее задушили.

«Я могу сказать, что их убил не взрыв», — сказал Сикоза.

Военные больше месяца не давали ему похоронить тела. За это время их начали объедать бродячие собаки. Тогда российские военнослужащие позволили Сикозе похоронить мертвых. Девушку ее семья похоронила отдельно, сказал он.



До войны в Правдино жили 1222 человека, рассказал глава села. Сейчас в нем нет ни электричества, ни воды. Село превратилось в пустыню с голыми деревьями, заброшенными домами и длинными грязными дорогами, описывает корреспондент издания.



ВСУ освободили Херсон и ближние села на юге Украины в середине ноября. Покидая город, росссийская армия взорвала ближние электростанции, оставили город без света, воды, отопления и связи. Сейчас россия почти каждое утро обстреливает город артиллерийскими снарядами, пишет NYT. За последнюю неделю под обстрелами погибло больше двенадцати мирных жителей.



О военных преступлениях российской армии сообщалось во многих регионах, откуда военные вынуждены были отступить. В апреле, после того как российская армия покинула пригороды Киева, там обнаружили сотни тел мирных жителей. Местные жители в городе Буча рассказывали, что многие жертвы были казнены российскими солдатами, чаще всего безо всякой причины.



Комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине в октябре опубликовала доклад о военных преступлениях. Один из выводов — российские вооруженные силы несут ответственность за подавляющее большинство военных преступлений в Киевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.