Рашисты казнили семью в оккупированной Волновахе

Рашисты казнили 9 человек в частном доме в оккупированной Волновахе. Взрослых и маленьких детей убивали спящими в кроватях, делали контрольные выстрелы.
Кроме семьи из четырех человек (мужа Андрея и жены Натальи, а также их детей - Насти и Никиты) были убиты еще пять человек, которые находились в доме.
Соседи говорят, что накануне глава семейства поскандалил с военнослужащими, якобы с «чеченцами». А через некоторое время к дому на мотоциклах приехали «кадыровцы» - военнослужащие ВС рф. Действовали 2-3 хорошо оснащенных военных, которые пошли на расправу с приборами ночного виденья и автоматами с глушителями.
Речь идёт именно о зачистке: все девять тел изрешечены и большинство попаданий в головы. Родственники, которых пустили на место казни отметили, семью убили в день рождения одного из родственников и что привычный порядок в доме не нарушен, а ценные вещи остались на местах — ничего не пропало.
Со слов соседей, когда стало известно о жестокой расправе, на место приехали старшие офицеры и «приказали всем молчать». Никто не верит, что убийство будет раскрыто.
Самому младшему из убитых было 4 года, старшему - 53.
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