Рашисты казнили семью в оккупированной Волновахе

12:05 30 октября Киев, Украина

Рашисты казнили 9 человек в частном доме в оккупированной Волновахе. Взрослых и маленьких детей убивали спящими в кроватях, делали контрольные выстрелы.

Кроме семьи из четырех человек (мужа Андрея и жены Натальи, а также их детей - Насти и Никиты) были убиты еще пять человек, которые находились в доме.