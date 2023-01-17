Рашисты хотят перевести часть захваченных городов Луганщины в статус поселков

Некоторые захваченные города Луганщины оккупанты планируют перевести в статус поселков, чтобы еще больше сэкономить расходы, в частности, на социальную инфраструктуру.
Об этом сообщила Луганская ОВА.
Об этом сообщила Луганская ОВА.
Луганская ОВА также сообщила, что в селе Хрустальное оккупанты закрыли все шахты.
Кроме того, по информации ОВА, российские фирмы, которые приехали "отмывать деньги", полностью разобрали крыши многих многоэтажек и скрылись. В течение более полутора месяцев дома стоят без крыш, из-за чего произошли регулярные подтопления не только верхних этажей, но и многих других.
ОВА сообщает, что из-за повышенной влажности в квартирах у людей не более 15 градусов тепла при наличии отопления. На стенах образовался грибок.
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