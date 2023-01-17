Рашисты хотят перевести часть захваченных городов Луганщины в статус поселков

17:34 17 января Киев, Украина





Об этом сообщила Луганская ОВА. Некоторые захваченные города Луганщины оккупанты планируют перевести в статус поселков, чтобы еще больше сэкономить расходы, в частности, на социальную инфраструктуру.Об этом сообщила Луганская ОВА.

"Так называемое руководство "республики" рассматривает возможность реорганизации некоторых городов до уровня пгт. Будут аннулированы или сокращены местные администрации, персонал коммунальных предприятий, обещают еще более ограниченный бюджет, оптимизацию сети больниц, школ и детсадов. Денег нет, но люди держатся, наблюдая за произволом оккупантов",- отмечает ОВА.



Луганская ОВА также сообщила, что в селе Хрустальное оккупанты закрыли все шахты.



Кроме того, по информации ОВА, российские фирмы, которые приехали "отмывать деньги", полностью разобрали крыши многих многоэтажек и скрылись. В течение более полутора месяцев дома стоят без крыш, из-за чего произошли регулярные подтопления не только верхних этажей, но и многих других.



ОВА сообщает, что из-за повышенной влажности в квартирах у людей не более 15 градусов тепла при наличии отопления. На стенах образовался грибок.