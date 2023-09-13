Рашисты дронами атаковали Одессу: пострадала инфраструктура, ранены шесть человек

09:13 13 сентября Киев, Украина

Оккупанты атаковали ударными дронами Измаильский район Одесской области, в результате атаки пострадала припортовая и другая гражданская инфраструктура, и также вспыхнул пожар.



Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер в среду, 13 сентября.



Он отметил, что происходит активная работа по ликвидации последствий атаки, и спасатели борются с огнем на месте происшествия.



По словам Кипера, по меньшей мере шесть человек получили ранения в результате атаки. Из них трое находятся в тяжелом состоянии, а трое в состоянии средней тяжести. Все пострадавшие получают медицинскую помощь.