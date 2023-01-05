Рашисты атаковали пожарную часть на Херсонщине

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

"Россияне нанесли удар по спасателям в Херсоне. Рашисты обстреляли пожарную часть - здание получило повреждения. К счастью, из-за этой российской атаки люди не пострадали. На днях россияне атаковали медиков, сегодня - спасателей. Ничтожные российские оккупанты продолжают воевать с теми, кто оказывает помощь мирным людям", - отметил глава ОВА.