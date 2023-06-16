Рашисты атаковали Киев: это третья атака за последние сутки и 17-я с начала месяца

09:03 30 мая Киев, Украина





Взрывы прогремели во многих районах.



Около двух ночи 30 мая в Киеве началась воздушная тревога. Оккупанты запустили по столице 31 дрон-камикадзе, сообщили Воздушные силы. Уничтожены 29 беспилотников.Взрывы прогремели во многих районах.

В результате падения обломков произошли пожары в двух частных домах Дарницкого района. В Печерском районе – горели три автомобиля.

Также в Голосеевском районе в результате падения обломков произошел пожар в многоэтажке. Еще один жилой дом поврежден.

В настоящее время спасатели эвакуировали 20 человек. Один человек погиб. Всего в Голосеевском районе госпитализировали 4 пострадавших.

Трем медики оказали помощь на месте.

В Подольском районе зафиксировали возгорание в жилом доме. Информация о пострадавших пока не поступала. Также прогремели взрывы в Святошинском районе.



Все экстренные службы продолжают работать на местах.

Эта воздушная атака, 17-я с начала месяца и третья за последние сутки, предварительно была осуществлена исключительно баражирующими боеприпасами "Shahed". Нападение было по трем направлениям, добавили в Киевской военной администрации.