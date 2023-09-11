Рашисты атаковали Днепропетровскую область: удар по Кривому Рогу, пожар, разрушения

В ночь и утро 11 сентября, войска россии совершили атаку на Днепропетровскую область, используя ударные беспилотники и управляемые ракеты.
Эту информацию предоставил председатель областной военной администрации, Сергей Лысак.
Согласно его словам, силы противовоздушной обороны Воздушного командования Восток успешно сбили 11 беспилотников типа Shahed-131/136, выпущенных над регионом.
Кроме того, вражеские силы обстреляли Никопольский район с использованием артиллерии, атакуя города Никополь и Марганец, а также Мировскую громаду. В результате обстрела пострадали частное предприятие, два дома и газопровод. Дополнительная информация о масштабе ущерба продолжает уточняться.
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