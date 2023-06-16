Рашисты атаковали 17 населенных пунктов в Запорожской области

10:02 19 мая Киев, Украина

За минувшие сутки российские вооруженные силы осуществили 80 атак по мирным городам и селам в Запорожской области. Враг атаковал 17 прифронтовых населенных пунктов региона.

Об этом 19 мая сообщил глава областной военной администрации Юрий Малашко.



Он уточнил, что зафиксировано 70 обстрелов из артиллерии по Гуляйполю, Железнодорожному, Степному, четыре из РСЗО по Орехову, Каменскому и Малым Щербакам, один удар из авиации по Новоданиловке.

Поступила информация о повреждении 25 гражданских объектов.