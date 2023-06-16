Рашисты атаковали Одессу "Калибрами": три человека погибли, 13 получили ранения

10:16 14 июня Киев, Украина

Армия рашистов ночью 14 июня атаковала Одессу ракетами типа "Калибр" из акватории Черного моря. Погибли три человека, 13 получили ранения.

Об этом сообщили в ОК "Юг".



В Одессе из-за работы следственных групп временно перекрыта часть движения транспорта по проспекту Шевченко — от проспекта Гагарина до улицы Пироговской, сообщили в Одесской РВА.



Рф направила четыре "Калибра" с корабля в Черном море. В результате воздушного боя и взрывной волной повреждены бизнес-центр, учебное заведение, жилищный комплекс, МакДональдз и магазины в центре города. Шесть человек получили ранения: два охранника и жители соседнего

дома.

Попаданием ракеты в складское помещение одной из торговых сетей российская армия повлекла за собой разрушение в 1000 кв.м и пожар на

площади 400 кв. м

Трое сотрудников состава погибли, семь получили ранения. Продолжается разбор завалов. Под ними могут находиться люди.