Рашисты 49 раз обстреляли территорию Херсона, есть жертвы

За прошедшие сутки российские оккупанты 49 раз обстреляли Херсонскую область, в результате вражеских атак погибли 10 мирных жителей, еще 54 человека получили ранения.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Ярослав Янушевич.
Он уточнил, что под огнем оккупантов были Херсон, Зеленовка, Чернобаевка, Степановка, Берислав.
Он уточнил, что под огнем оккупантов были Херсон, Зеленовка, Чернобаевка, Степановка, Берислав.
В Бериславе повреждены частные дома.
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