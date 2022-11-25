Рашисты 49 раз обстреляли территорию Херсона, есть жертвы

11:47 25 ноября Киев, Украина

За прошедшие сутки российские оккупанты 49 раз обстреляли Херсонскую область, в результате вражеских атак погибли 10 мирных жителей, еще 54 человека получили ранения.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Ярослав Янушевич.



Он уточнил, что под огнем оккупантов были Херсон, Зеленовка, Чернобаевка, Степановка, Берислав.

"В Херсоне под вражеским массированным артиллерийским обстрелом были жилые кварталы микрорайонов Таврический и Жилищный поселок. В городе россияне попали в частные и многоквартирные дома, судостроительный завод, здания на территории школы, газовые трубы", - отметил председатель ОВА.

В Бериславе повреждены частные дома.