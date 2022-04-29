Рашисты 10 раз обстреляли Луганскую область

08:11 29 апреля Киев, Украина

Российские оккупанты 10 раз обстреливали города области, идут бои за Орехово.

Под огнем врага оказались Северодонецк, Лисичанск, Горное, Приволье, Попасная. Об этом в Telegram сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Четыре раза россияне обстреляли Лисичанск и дважды Попасную.

Гайдай подчеркнул, что в Горной общине громко почти непрерывно. В каждом из этих городов есть повреждения жилого фонда и хозяйственных построек.

Так, в одном из гаражных комплексов пламя распространилось на значительную площадь – укротить приходилось несколько часов.
"Враг неоднократно пытался штурмовать позиции ВСУ в районе Орехового и Светличного. Наши военные дают хороший отпор, однако россияне со всего имеющегося вооружения открывают огонь по населенным пунктам, уничтожая дома и инфраструктуру – там уже невозможно восстановить воду, свет и газ", - отметил он.