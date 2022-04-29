Рашисты 10 раз обстреляли Луганскую область

Российские оккупанты 10 раз обстреливали города области, идут бои за Орехово.
Под огнем врага оказались Северодонецк, Лисичанск, Горное, Приволье, Попасная. Об этом в Telegram сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
Четыре раза россияне обстреляли Лисичанск и дважды Попасную.
Гайдай подчеркнул, что в Горной общине громко почти непрерывно. В каждом из этих городов есть повреждения жилого фонда и хозяйственных построек.
Так, в одном из гаражных комплексов пламя распространилось на значительную площадь – укротить приходилось несколько часов.
Четыре раза россияне обстреляли Лисичанск и дважды Попасную.
Гайдай подчеркнул, что в Горной общине громко почти непрерывно. В каждом из этих городов есть повреждения жилого фонда и хозяйственных построек.
Так, в одном из гаражных комплексов пламя распространилось на значительную площадь – укротить приходилось несколько часов.
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