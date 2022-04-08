Рашистов выгнали из Сумщины, но территорию области необходимо разминировать

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий рассказал, что область полностью освобождена от российских оккупантов, но ее еще необходимо разминировать.
Об этом говорится в заявлении Живицкого в Facebook.
«Территория области свободна от оккупантов, так что если вы слышите взрывы (а их немало в последние дни) – это работают спасатели и взрывотехники. Обезвреживают боеприпасы, оставленные российскими военными на нашей земле», – написал глава Сумской ОГА.
При этом Живицкий предупредил украинцев, что на территории еще опасно. Российские военные оставили очень много заминированных участков, которые еще не проверили.
«Не съезжайте по обочинам и не пользуйтесь лесными дорогами. Не подходите к уничтоженной технике или местам стоянок кафиров! Знаю, там все ужасно, но еще не время для уборки. Сначала – разминирование», – добавил Живицкий.
«Территория области свободна от оккупантов, так что если вы слышите взрывы (а их немало в последние дни) – это работают спасатели и взрывотехники. Обезвреживают боеприпасы, оставленные российскими военными на нашей земле», – написал глава Сумской ОГА.
При этом Живицкий предупредил украинцев, что на территории еще опасно. Российские военные оставили очень много заминированных участков, которые еще не проверили.
«Не съезжайте по обочинам и не пользуйтесь лесными дорогами. Не подходите к уничтоженной технике или местам стоянок кафиров! Знаю, там все ужасно, но еще не время для уборки. Сначала – разминирование», – добавил Живицкий.
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