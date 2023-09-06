Разрушены дома, есть раненые: обстрел Лиманской общины

Оккупанты обстреляли Лиманскую громаду в Донецкой области за минувшие сутки, 16 августа. В результате обстрелов повреждены дома и ранены люди.
Об этом начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил в Телеграмме.
На Лисичанском направлении повреждены два дома в Звановской громаде: в Звановке и Переездном. В Северске разрушены два дома. В Лиманской громаде произошло восемь обстрелов.
На Волновахском направлении один человек был ранен в Угледаре, поврежден дом в Богоявленке.
На Донецком направлении происходили единичные обстрелы Авдеевки, Красногоровки и окрестностей Очеретинской громады.
На Горловском направлении в Торецкой громаде повреждены два дома: в Южном и Торецке. В Часовоярской громаде повреждены многоэтажка, промышленное здание и четыре гаража.
Об этом начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил в Телеграмме.
На Лисичанском направлении повреждены два дома в Звановской громаде: в Звановке и Переездном. В Северске разрушены два дома. В Лиманской громаде произошло восемь обстрелов.
На Волновахском направлении один человек был ранен в Угледаре, поврежден дом в Богоявленке.
На Донецком направлении происходили единичные обстрелы Авдеевки, Красногоровки и окрестностей Очеретинской громады.
На Горловском направлении в Торецкой громаде повреждены два дома: в Южном и Торецке. В Часовоярской громаде повреждены многоэтажка, промышленное здание и четыре гаража.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии