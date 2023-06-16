Ранение детей в Сумской области: подробности об обстрелах россии

16:06 16 июня Киев, Украина

16 июня в Сумской области прокуратура предоставила подробности о ранении детей в результате обстрелов со стороны россии.



Инцидент произошел 15 июня, когда минометные снаряды были выпущены с территории российской федерации.



Мины взорвались в селе Белокопытово, расположенном в Глуховской общине Шосткинского района. В это время трое мальчиков, возрастом 9, 10 и 12 лет, играли на улице.



Один из детей получил осколочные ранения, в то время как двое других пострадали от контузий, сообщает информационное агентство "Кордон.Медиа". Все дети получили необходимую медицинскую помощь, и, к счастью, их жизни не угрожает опасность.



В настоящее время Шосткинская окружная прокуратура проводит досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (часть 1, статья 438 Уголовного кодекса Украины).

Это направлено на установление ответственности за произошедшее и соблюдение международного права во время военных действий.