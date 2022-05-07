Раненая 15-летняя девочка вывезла из Попасной четырех взрослых

Раненая 15-летняя девочка вывезла из Попасной Луганской области четырех взрослых: троих мужчин и женщину. Ребенок управлял автомобилем около 30 км. Половину пути – с простреленными ногами.
Видеозапись с историей девочки опубликовал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.
Девочка рассказала, что ей пришлось сесть за руль, потому что другие пассажиры, в частности водитель, получили ранения.
Дорога в Бахмут, куда они направлялись, была заминирована – российские военные разложили мины в шахматном порядке. Но девочка их проехала.
В то же время на повороте автомобиль обстреляли солдаты рф. Ребенку прострелили ноги.
Лиза умеет управлять автомобилем с семилетнего возраста, ее научила этому покойная мама. Теперь этот навык спас ей и еще нескольким людям жизнь.
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