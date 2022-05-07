Раненая 15-летняя девочка вывезла из Попасной четырех взрослых

12:43 06 мая Киев, Украина

Раненая 15-летняя девочка вывезла из Попасной Луганской области четырех взрослых: троих мужчин и женщину. Ребенок управлял автомобилем около 30 км. Половину пути – с простреленными ногами.

Видеозапись с историей девочки опубликовал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

Девочка рассказала, что ей пришлось сесть за руль, потому что другие пассажиры, в частности водитель, получили ранения.

"Двух мужчин ранило осколками, одного очень сильно. Пришлось мне сесть за руль и повезти их в Бахмут. Просто нужна была срочная помощь, чтобы не потерять много крови", — сказала она.

Дорога в Бахмут, куда они направлялись, была заминирована – российские военные разложили мины в шахматном порядке. Но девочка их проехала.



В то же время на повороте автомобиль В то же время на повороте автомобиль обстреляли солдаты рф. Ребенку прострелили ноги.

“Машина заглохла, но я завела и мы дальше ехали. Но машина все равно заглохла, потому что аккумулятор прострелила пуля», – сказала девочка.

Лиза умеет управлять автомобилем с семилетнего возраста, ее научила этому покойная мама. Теперь этот навык спас ей и еще нескольким людям жизнь.