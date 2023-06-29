Ранена женщина, разрушен 51 объект: обстрелы в Запорожской области

15:36 29 июня Киев, Украина

В течение последних 24 часов, 28 июня, российские вооруженные силы провели 71 обстрел территории Запорожской области, результатом чего стало ранение женщины в городе Орехов и разрушение 51 объекта.



Эту информацию сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

"Всего полиция получила 51 сообщение о разрушениях. Оккупанты осуществляли обстрелы по жилым домам в Орехове, Гуляйполе и соседних селах. В результате вражеской атаки были повреждены крыши зданий, окна, двери, фасады, гаражи и автомобили. Кроме того, одна мирная жительница, 62-летняя женщина из Орехова, была доставлена в больницу с осколочными ранениями", - говорится в сообщении.

Полиция подчеркнула, что враг использовал авиацию и реактивные системы залпового огня для атак на село Пологовский район. Также оккупанты нанесли 67 ударов из артиллерийских установок по Орехову, Гуляйполю, Железнодорожному, Левадному, Ольговскому, Гуляйпольскому, Белогорью, Малой Токмачке, Полтавке, Малиновке, Новодаровке, Красному, Волшебному, Ровнополю и Пятихаткам.



Все факты вооруженной агрессии были задокументированы правоохранительными органами. На основе собранных доказательств следователи полиции и Государственного бюро расследований Украины (ГБР) открыли уголовные дела по статье 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.