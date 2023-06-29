Ранена женщина, разрушен 51 объект: обстрелы в Запорожской области

В течение последних 24 часов, 28 июня, российские вооруженные силы провели 71 обстрел территории Запорожской области, результатом чего стало ранение женщины в городе Орехов и разрушение 51 объекта.
Эту информацию сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.
Эту информацию сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.
Полиция подчеркнула, что враг использовал авиацию и реактивные системы залпового огня для атак на село Пологовский район. Также оккупанты нанесли 67 ударов из артиллерийских установок по Орехову, Гуляйполю, Железнодорожному, Левадному, Ольговскому, Гуляйпольскому, Белогорью, Малой Токмачке, Полтавке, Малиновке, Новодаровке, Красному, Волшебному, Ровнополю и Пятихаткам.
Все факты вооруженной агрессии были задокументированы правоохранительными органами. На основе собранных доказательств следователи полиции и Государственного бюро расследований Украины (ГБР) открыли уголовные дела по статье 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
Все факты вооруженной агрессии были задокументированы правоохранительными органами. На основе собранных доказательств следователи полиции и Государственного бюро расследований Украины (ГБР) открыли уголовные дела по статье 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
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