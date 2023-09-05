Ракеты, летевшие на Киев, были уничтожены силами и средствами ПВО - КГВА

08:03 27 августа Киев, Украина

В ночь на воскресенье, 27 августа, в большинстве регионов Украины была объявлена воздушная тревога. Группа крылатых ракет вошла в воздушное пространство Украины. Российские агрессоры совершили пуски ракет типа Х-101/555/55 с бомбардировщиков Ту-95 из Каспийского направления.

Российские ракеты, двигавшиеся в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами ПВО. Об этом утром сообщила Киевская городская военная администрация.

"Вражеские цели, которые двигались в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами ПВО. По данным на эту минуту, в Киеве без жертв и разрушений", - говорится в сообщении.

Официальная информация о количестве и типах сбитых воздушных целей будет опубликована Воздушными силами ВСУ после обобщения данных.

Напомним, около пяти утра на подступах к Киеву раздались взрывы – работала ПВО. В Черкасской области в воскресенье, 27 августа, очевидцы сообщают о мощных взрывах. Также о взрывах заявляют в Кропивницком.