Ракетный удар вблизи Запорожья: повреждено здание коммунального учреждения

14:49 30 октября Киев, Украина

По окрестностях Запорожья российская армия нанесла ракетный удар, как сообщает начальник Запорожской областной государственной администрации (ОГА) Юрий Малашко через свой аккаунт в Telegram.

"Около 11:28 враг совершил ракетный удар по Запорожскому району. Предварительно военнослужащие рф применили баллистику", - написал он.

В результате попадания разрушен объект социальной инфраструктуры. На месте происшествия работают специалисты Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС), которые занимаются устранением последствий атаки.



На данный момент нет информации о пострадавших.



И.о. городского головы Запорожья Анатолий Куртев дополнил, что атакой было повреждено здание коммунального учреждения.