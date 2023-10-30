Ракетный удар вблизи Запорожья: повреждено здание коммунального учреждения

По окрестностях Запорожья российская армия нанесла ракетный удар, как сообщает начальник Запорожской областной государственной администрации (ОГА) Юрий Малашко через свой аккаунт в Telegram.
В результате попадания разрушен объект социальной инфраструктуры. На месте происшествия работают специалисты Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС), которые занимаются устранением последствий атаки.
На данный момент нет информации о пострадавших.
И.о. городского головы Запорожья Анатолий Куртев дополнил, что атакой было повреждено здание коммунального учреждения.
На данный момент нет информации о пострадавших.
И.о. городского головы Запорожья Анатолий Куртев дополнил, что атакой было повреждено здание коммунального учреждения.
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