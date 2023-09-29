Ракетный удар по Николаеву: повреждена инфраструктура

09:54 29 сентября Киев, Украина

Утром 29 сентября, в Николаеве, произошел ракетный удар со стороны российских вооруженных сил, который затронул объект инфраструктуры на окраине города.

Об этом информировал мэр Николаева, Александр Сенкевич, через Telegram.
"Николаев - последствия российских обстрелов. Утром 29 сентября, около 04:13, город подвергся ракетному удару. Зафиксировано попадание в объект инфраструктуры на окраинах города",- говорится в сообщении.
Сенкевич также добавил, что в результате этого удара вспыхнула сухая трава, и пожар начал распространяться. Спасатели прибыли на место и смогли потушить пожар к 06:45.

Подробности ночной атаки, проведенной российскими вооруженными силами, на данный момент уточняются.