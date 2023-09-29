Ракетный удар по Николаеву: повреждена инфраструктура

Утром 29 сентября, в Николаеве, произошел ракетный удар со стороны российских вооруженных сил, который затронул объект инфраструктуры на окраине города.
Об этом информировал мэр Николаева, Александр Сенкевич, через Telegram.
Об этом информировал мэр Николаева, Александр Сенкевич, через Telegram.
Сенкевич также добавил, что в результате этого удара вспыхнула сухая трава, и пожар начал распространяться. Спасатели прибыли на место и смогли потушить пожар к 06:45.
Подробности ночной атаки, проведенной российскими вооруженными силами, на данный момент уточняются.
Подробности ночной атаки, проведенной российскими вооруженными силами, на данный момент уточняются.
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