Ракетный удар по Николаеву: повреждена инфраструктура

09:54 29 сентября Киев, Украина





Об этом информировал мэр Николаева, Александр Сенкевич, через Telegram. Утром 29 сентября, в Николаеве , произошел ракетный удар со стороны российских вооруженных сил, который затронул объект инфраструктуры на окраине города.Об этом информировал мэр Николаева, Александр Сенкевич, через Telegram.

"Николаев - последствия российских обстрелов. Утром 29 сентября, около 04:13, город подвергся ракетному удару. Зафиксировано попадание в объект инфраструктуры на окраинах города",- говорится в сообщении.

Сенкевич также добавил, что в результате этого удара вспыхнула сухая трава, и пожар начал распространяться. Спасатели прибыли на место и смогли потушить пожар к 06:45.



Подробности ночной атаки, проведенной российскими вооруженными силами, на данный момент уточняются.