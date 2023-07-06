Ракетный удар по Львову: число пострадавших выросло до 33 человек

13:11 06 июля Киев, Украина





Глава Львова, Андрей Садовый, поделился этой информацией. Он сообщил, что 33 местных жителя обратились за медицинской помощью, из которых 13 в настоящее время находятся в больницах. Львове взросло количество пострадавших в результате ракетного удара ночью. 33 человека пострадали, из них 13 находятся в больницах, а по меньшей мере четыре погибли.Глава Львова, Андрей Садовый, поделился этой информацией. Он сообщил, что 33 местных жителя обратились за медицинской помощью, из которых 13 в настоящее время находятся в больницах.

Всем пострадавшим оказана необходимая помощь, но некоторые находятся в тяжелом состоянии. По меньшей мере четыре человека погибли.



Глава города также отметил, что спасатели планируют завершить разборку завалов к вечеру, но количество жертв может возрасти.



Андрей Садовый сообщил, что в результате атаки, проведенной российскими силами, пострадали 35 жилых домов в Львове. Также имеются разрушения в школах, общежитиях Львовской политехники и офисном комплексе.



Людям, чьи дома получили повреждения, городские власти предоставят временное жилье.