Ракетный удар россиян по Черкасской области: пострадавшие и пожар в Умане

Вечером 8 июня Черкасская область подверглась ракетному удару со стороны российских войск, что привело к пострадавшим среди местных жителей.
Информация об этом поступила от начальника Черкасской областной государственной администрации, Игоря Табурца, а также по неофициальным источникам в Telegram-каналах и Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).
Вражеский удар был нанесен на территории Уманского района, затронув промышленный объект и автомойку.
В результате второго попадания произошел пожар. Предварительно сообщается о 8 пострадавших, 2 из которых находятся в тяжелом состоянии.
Некоторые источники упоминают, что ракетный удар оказался поселку Умань, возможно, затронув магазин АТБ.
Игорь Табурец также опубликовал фотографии, подтверждающие произошедшее.
Информация об этом поступила от начальника Черкасской областной государственной администрации, Игоря Табурца, а также по неофициальным источникам в Telegram-каналах и Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).
Вражеский удар был нанесен на территории Уманского района, затронув промышленный объект и автомойку.
В результате второго попадания произошел пожар. Предварительно сообщается о 8 пострадавших, 2 из которых находятся в тяжелом состоянии.
Некоторые источники упоминают, что ракетный удар оказался поселку Умань, возможно, затронув магазин АТБ.
Игорь Табурец также опубликовал фотографии, подтверждающие произошедшее.
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