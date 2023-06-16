Ракетный удар россиян по Черкасской области: пострадавшие и пожар в Умане

08:32 09 июня Киев, Украина

Вечером 8 июня Черкасская область подверглась ракетному удару со стороны российских войск, что привело к пострадавшим среди местных жителей.

Информация об этом поступила от начальника Черкасской областной государственной администрации, Игоря Табурца, а также по неофициальным источникам в Telegram-каналах и Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).

Вражеский удар был нанесен на территории Уманского района, затронув промышленный объект и автомойку.

В результате второго попадания произошел пожар. Предварительно сообщается о 8 пострадавших, 2 из которых находятся в тяжелом состоянии.

Некоторые источники упоминают, что ракетный удар оказался поселку Умань, возможно, затронув магазин АТБ.

Игорь Табурец также опубликовал фотографии, подтверждающие произошедшее.