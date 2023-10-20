Ракетный удар россии разрушил школу в Константиновке

18:27 20 октября Киев, Украина

20 октября российские войска нанесли ракетный удар по школе в Константиновке, расположенной в Донецкой области Украины. Здание учебного заведения почти полностью разрушено.



Об этом сообщил и.о. начальника областной военной администрации Игорь Мороз.



Он подчеркнул, что до вторжения вооруженных сил россии, эта школа функционировала в соответствии с стандартами Новой украинской школы и обладала современным оборудованием. В школе учились 650 учеников, и в ней трудилось 50 учителей. Важно отметить, что в сентябре этого года учебное заведение отмечало свой 50-летний юбилей, но теперь радостные события в ней не состоятся.



Эта вторая атака по образовательному учреждению, и школа теперь практически в полной разрухе.



Игорь Мороз также напомнил, что в прошлом году эта школа уже подверглась обстрелу, и сегодня в полночь здание получило две ракеты С-300.