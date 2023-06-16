Ракетный удар рф: пострадали частные дома на Киевщине

В результате агрессивных действий со стороны российской федерации, произошедших 16 июня, были запущены ракеты в сторону Киевской области.
В результате этого инцидента пострадали двое детей и одна бабушка, которую сильно отбросило ударной волной.
Информацию о происшествии опубликовал глава полиции Киевской области, генерал Андрей Небытов, на своей странице в социальной сети.
В результате этого инцидента пострадали двое детей и одна бабушка, которую сильно отбросило ударной волной.
Информацию о происшествии опубликовал глава полиции Киевской области, генерал Андрей Небытов, на своей странице в социальной сети.
В свою очередь мэр столицы, Виталий Кличко, отметил, что в городе Киеве не зафиксировано ни разрушений, ни пострадавших.
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