Ракетный удар рф: пострадали частные дома на Киевщине

16:02 16 июня Киев, Украина





В результате этого инцидента пострадали двое детей и одна бабушка, которую сильно отбросило ударной волной.



Информацию о происшествии опубликовал глава полиции Киевской области, генерал Андрей Небытов, на своей странице в социальной сети. В результате агрессивных действий со стороны российской федерации, произошедших 16 июня, были запущены ракеты в сторону Киевской области.В результате этого инцидента пострадали двое детей и одна бабушка, которую сильно отбросило ударной волной.Информацию о происшествии опубликовал глава полиции Киевской области, генерал Андрей Небытов, на своей странице в социальной сети.

"У нас есть двое детей и одна бабушка, которые пострадали в результате ракетного удара. Одна из жертв была серьезно повреждена в результате ударной волны. Кроме того, более 30 домов получили различные повреждения. Таковы страшные последствия ракетного удара, нанесенного врагом по Киевщине", - отметил генерал Андрей Небытов, подчеркивая тяжесть ситуации.



В свою очередь мэр столицы, Виталий Кличко, отметил, что в городе Киеве не зафиксировано ни разрушений, ни пострадавших.

"В Подольском районе столицы были слышны громкие взрывы, вызванные работой ПВО. В Киеве же после ракетной атаки нет никаких поврежденных объектов или домов", - сообщил Кличко в своем заявлении, выразив признательность силам ПВО.

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