Ракетный удар рашистов по Запорожью унес жизни трех человек

10:29 10 августа Киев, Украина

Российские войска 9 августа ударили по жилому кварталу Запорожья. Из-за рашистской атаки погибло три человека, 9 человек получили травмы, среди которых 11-месячный ребенок.

"Трое погибших и девять травмированных, среди них 11-месячный ребенок − следствие удара по областному центру. российский снаряд унес жизни 43-летнего мужчины и молодых женщин 19 и 21 года", - сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

Глава МВД Игорь Клименко уточнил, что 21-летняя девушка умерла сегодня утром в больнице. Один травмированный человек находится в тяжелом состоянии.

Оккупанты попали в объект гражданской инфраструктуры, разрушена церковь украинского патриархата, принявшая на себя основной удар рашистов.

Также взрывной волной повреждены окна в близлежащих жилых домах и магазинах, других объектах гражданской инфраструктуры. Сообщалось, что повреждено около 400 квартир.

К утру аварийно-спасательные работы прекращены. Продолжается восстановительная работа.

Пропагандисты страны-террориста в своей циничной манере прокомментировали удар по Запорожью, но не определились, что им врать: о "складе боеприпасов на территории церкви" или "провокации Украины".