Ракетный удар рашистов по Запорожью унес жизни трех человек

Российские войска 9 августа ударили по жилому кварталу Запорожья. Из-за рашистской атаки погибло три человека, 9 человек получили травмы, среди которых 11-месячный ребенок.
Глава МВД Игорь Клименко уточнил, что 21-летняя девушка умерла сегодня утром в больнице. Один травмированный человек находится в тяжелом состоянии.
Оккупанты попали в объект гражданской инфраструктуры, разрушена церковь украинского патриархата, принявшая на себя основной удар рашистов.
Также взрывной волной повреждены окна в близлежащих жилых домах и магазинах, других объектах гражданской инфраструктуры. Сообщалось, что повреждено около 400 квартир.
К утру аварийно-спасательные работы прекращены. Продолжается восстановительная работа.
Пропагандисты страны-террориста в своей циничной манере прокомментировали удар по Запорожью, но не определились, что им врать: о "складе боеприпасов на территории церкви" или "провокации Украины".
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