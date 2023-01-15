Ракетный удар по жилому дому в Днепре: 17 погибших, 73 раненых

07:29 15 января Киев, Украина

По состоянию на 06:00 утра воскресенья спасатели обнаружили тела 17 погибших, из них один ребенок, в результате ракетного удара российских агрессоров по жилому дому в Днепре. Об этом 15 января сообщает ГСЧС.

Указано, что ранены 73 человека, из них 14 детей. При этом были спасены 38 человек, из них шесть детей.

До сих пор продолжается ликвидация трех незначительных очагов тления в завалах.

В 07:00 планируется проведение ротации личного состава. Установлены четыре палатки ГСЧС и одна палатка от волонтеров (обеспечено питание). Психологами ГСЧС оказана помощь 40 пострадавшим.

Продолжаются поисково-спасательные работы и демонтаж опасных конструктивных элементов. Освещение места проведения работ обеспечено.

Всего к работам привлечены 520 человек и 140 единиц различной техники от ГСЧС, коммунальных служб, волонтеров и общества Красного Креста.

Кроме того, привлечены четыре кинологических расчета Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС (г. Ромны) и 20 спасателей и четыре единицы техники Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС (г. Киев).

Напомним, 14 января страна-агрессор россия нанесла удар по городам Украины, выпустив 38 ракет различного типа. В частности, оккупанты попали по девятиэтажному дому в Днепре на 16 подъездов, в котором жили около 1700 человек.



По данным Воздушных сил, дом был атакован ракетой Х-22, которая предназначена для поражения авианосных групп в море и может оснащаться ядерной частью.