Ракетный удар по Запорожью: спасатели работают под угрозой обрушения жилого дома

15:24 18 октября Киев, Украина





Барышева отметила, что существует серьезная опасность обрушения дома, в который была выпущена ракета рашистов. Продолжается процесс разбора завалов на месте, где российская ракета попала в жилой дом в Запорожье , как сообщила Юлия Барышева, пресс-секретарь Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГУ ГСЧС).Барышева отметила, что существует серьезная опасность обрушения дома, в который была выпущена ракета рашистов.

В настоящее время специальный кран используется для поддержания части кровли, так называемой навесной конструкции, с целью обеспечения безопасности спасателей и продолжения работ по поиску и спасению.