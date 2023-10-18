Ракетный удар по Запорожью: спасатели работают под угрозой обрушения жилого дома

Продолжается процесс разбора завалов на месте, где российская ракета попала в жилой дом в Запорожье, как сообщила Юлия Барышева, пресс-секретарь Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГУ ГСЧС).
Барышева отметила, что существует серьезная опасность обрушения дома, в который была выпущена ракета рашистов.
Барышева отметила, что существует серьезная опасность обрушения дома, в который была выпущена ракета рашистов.
В настоящее время специальный кран используется для поддержания части кровли, так называемой навесной конструкции, с целью обеспечения безопасности спасателей и продолжения работ по поиску и спасению.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии