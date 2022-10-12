Ракетный удар по Украине: количество погибших возросло до 19, более 100 человек ранены

09:51 11 октября Киев, Украина

Число людей, погибших в результате российских ракетных ударов по Украине 10 октября, возросло до 19. Всего 105 человек получили травмы и ранения.



Об этом сообщает пресс- служба ГСЧС.

"Вчера в результате обстрела произошло попадание по объектам критической и гражданской инфраструктуры в 12 областях и г. Киеве, где возникло более 30 пожаров, которые силами ГСЧС ликвидированы. По информации энергетиков, возобновлено электроснабжение до 3571 населенного пункта в Полтавской, Сумской, Тернопольской, Львовской, Киевской и Хмельницкой областях”, – отметили спасатели.

До сих пор без электроэнергии 301 населенный пункт в Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях.



К тушению пожаров и спасательных работ привлекали более тысячи человек и около 120 единиц техники ГСЧС.



Напомним, что российская армия ночью и утром 10 октября нанесла массированный ракетный удар по многим регионам Украины, в частности, Киеву и Киевщине, Запорожье, Полтавщине, Днепру и Днепропетровщине, Львову, Николаеву, Тернополю и Хмельницкому, Житомирщине и Сумщине, Прикарпатью.