Ракетный удар по Украине: количество погибших возросло до 19, более 100 человек ранены

Число людей, погибших в результате российских ракетных ударов по Украине 10 октября, возросло до 19. Всего 105 человек получили травмы и ранения.
Об этом сообщает пресс- служба ГСЧС.
Об этом сообщает пресс- служба ГСЧС.
До сих пор без электроэнергии 301 населенный пункт в Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях.
К тушению пожаров и спасательных работ привлекали более тысячи человек и около 120 единиц техники ГСЧС.
Напомним, что российская армия ночью и утром 10 октября нанесла массированный ракетный удар по многим регионам Украины, в частности, Киеву и Киевщине, Запорожье, Полтавщине, Днепру и Днепропетровщине, Львову, Николаеву, Тернополю и Хмельницкому, Житомирщине и Сумщине, Прикарпатью.
К тушению пожаров и спасательных работ привлекали более тысячи человек и около 120 единиц техники ГСЧС.
Напомним, что российская армия ночью и утром 10 октября нанесла массированный ракетный удар по многим регионам Украины, в частности, Киеву и Киевщине, Запорожье, Полтавщине, Днепру и Днепропетровщине, Львову, Николаеву, Тернополю и Хмельницкому, Житомирщине и Сумщине, Прикарпатью.
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