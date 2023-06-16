Ракетный удар по предприятию: российские войска атаковали Харьковщину

В течение последних 24 часов российские войска провели обстрелы трех районов Харьковской области, а также нанесли ракетный удар по предприятию в Чугуевском районе.
Официальное сообщение об этом было опубликовано в Телеграмме начальником Харьковской областной военной администрации, Олегом Синегубовым.
Сообщается, что за последние сутки вражеские силы использовали артиллерию, минометы, танки и ракетное вооружение для обстрела населенных пунктов Харьковского, Купянского и Чугуевского районов.
По данным областной военной администрации, в результате обстрела в Чугуевском районе, в поселке Волчанск, были повреждены шесть частных жилых домов, автомобиль и здания гражданского предприятия, что привело к возникновению пожаров.
Также было зафиксировано попадание снаряда из танка в многоквартирный дом в Харьковском районе, в поселке Стрелечья. В результате этого инцидента одна квартира на пятом этаже была уничтожена, и возник пожар.
Ночью, около 23:00, враг совершил ракетный удар с помощью ЗРК С-300 по селу Малиновка Чугуевского района, что привело к повреждению гражданского предприятия. К счастью, в результате этого инцидента никто не пострадал.
Также стоит отметить, что в среду днем, около 13:45, произошел взрыв в поле недалеко от села Гавриловка Чугуевского района, в результате которого один 39-летний мужчина получил ранение. Его быстро госпитализировали.
В данный момент продолжаются работы по разминированию. За последние 24 часа пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обезвредили 131 взрывоопасный предмет.
На линии соприкосновения в Купянском районе продолжаются боевые действия.
Официальное сообщение об этом было опубликовано в Телеграмме начальником Харьковской областной военной администрации, Олегом Синегубовым.
Сообщается, что за последние сутки вражеские силы использовали артиллерию, минометы, танки и ракетное вооружение для обстрела населенных пунктов Харьковского, Купянского и Чугуевского районов.
По данным областной военной администрации, в результате обстрела в Чугуевском районе, в поселке Волчанск, были повреждены шесть частных жилых домов, автомобиль и здания гражданского предприятия, что привело к возникновению пожаров.
Также было зафиксировано попадание снаряда из танка в многоквартирный дом в Харьковском районе, в поселке Стрелечья. В результате этого инцидента одна квартира на пятом этаже была уничтожена, и возник пожар.
Ночью, около 23:00, враг совершил ракетный удар с помощью ЗРК С-300 по селу Малиновка Чугуевского района, что привело к повреждению гражданского предприятия. К счастью, в результате этого инцидента никто не пострадал.
Также стоит отметить, что в среду днем, около 13:45, произошел взрыв в поле недалеко от села Гавриловка Чугуевского района, в результате которого один 39-летний мужчина получил ранение. Его быстро госпитализировали.
В данный момент продолжаются работы по разминированию. За последние 24 часа пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обезвредили 131 взрывоопасный предмет.
На линии соприкосновения в Купянском районе продолжаются боевые действия.
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