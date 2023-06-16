Ракетный удар по медицинскому учреждению в Днепре: есть пострадавшие

Российская армия нанесла удар по медицинскому учреждению в городе Днепр, возникли пострадавшие, по данным главы областной военной администрации Сергея Лысака.
Сергей Лысак отметил, что областная военная администрация является единственным официальным источником информации о произошедшем инциденте и призвал граждан не распространять непроверенные данные.
Президент Украины также отреагировал на террористическую атаку, подтверждая, что ракетный удар был нанесен по поликлинике в Днепре. По последним данным, один человек погиб, а 15 получили ранения.
На месте происшествия продолжается работа по ликвидации последствий обстрела и спасению пострадавших. Все необходимые службы привлечены к оказанию помощи.
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