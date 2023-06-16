Ракетный удар по медицинскому учреждению в Днепре: есть пострадавшие

12:17 26 мая Киев, Украина

Российская армия нанесла удар по медицинскому учреждению в городе Днепр , возникли пострадавшие, по данным главы областной военной администрации Сергея Лысака.

"Ракетный удар по Днепру. Рашистские ублюдки попали по медучреждению. Есть пострадавшие. Информация уточняется", - написал глава ОВА в телеграм-канале в пятницу.



Сергей Лысак отметил, что областная военная администрация является единственным официальным источником информации о произошедшем инциденте и призвал граждан не распространять непроверенные данные.



Президент Украины также отреагировал на Сергей Лысак отметил, что областная военная администрация является единственным официальным источником информации о произошедшем инциденте и призвал граждан не распространять непроверенные данные.Президент Украины также отреагировал на террористическую атаку, подтверждая, что ракетный удар был нанесен по поликлинике в Днепре. По последним данным, один человек погиб, а 15 получили ранения.

На месте происшествия продолжается работа по ликвидации последствий обстрела и спасению пострадавших. Все необходимые службы привлечены к оказанию помощи.