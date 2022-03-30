Ракетный удар по Хмельницкому. Последствия

08:24 30 марта Киев, Украина

Россия нанесла ракетные удары по Хмельницкому. Сейчас ситуация в городе – под полным контролем.

Об этом в эфире 24 канала рассказал мэр Хмельницкого Александр Симчишин.



Он объяснил, что Хмельницкую область атакуют с первого дня активной фазы войны.



В Староконстантинове, по словам мэра Хмельницкого, первый прилет был еще ночью 24 февраля и время от времени туда прилетает.



«Что касается Хмельницкого, то эта ночь и этот прилет стал первым от 24 февраля. Ситуация полностью находится под контролем», – заявил Александр Симчишин.



Все соответствующие службы сработали четко, оперативно и качественно. Пока жизни хмельничан и беженцев, которые у нас находятся – ничего не угрожает», – добавил городской голова города.



Отметим, что 29 марта россияне также нанесли удар по аэродрому в Староконстантинове. Мэр Николай Мельничук заявил, что атака нанесла ощутимый ущерб.