Ракетный удар по Харькову: пострадали не менее трех человек

В результате ракетного удара рф по Харькову пострадали не менее трех человек. Об этом 5 февраля сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
Глава ОВА добавил, что женщина госпитализирована с осколочными ранениями, мужчинам помощь оказали на месте.
По информации Суспільного, ракета попала под фундамент жилого четырехэтажного дома. Стены дома выстояли, но вылетели все окна, стекла. Есть поврежденные автомобили, один полностью разрушен.
Напомним, утром в воскресенье Харьков подвергся очередному удару оккупантов, по предварительным данным ракетами С-300.
Как уточнил мэр города Игорь Терехов, прилеты зафиксированы в Киевском районе.
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