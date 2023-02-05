Ракетный удар по Харькову: пострадали не менее трех человек

10:22 05 февраля Киев, Украина

В результате ракетного удара рф по Харькову пострадали не менее трех человек. Об этом 5 февраля сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

"Есть попадание в жилую застройку в центре города. Произошел пожар. Пока известно о трех пострадавших: 54-летняя женщина и двое мужчин 51 и 55 лет", - уточнил он.

Глава ОВА добавил, что женщина госпитализирована с осколочными ранениями, мужчинам помощь оказали на месте.

"Данные о пострадавших уточняются. На месте работают все экстренные службы", - подчеркнул Синегубов.

По информации Суспільного, ракета попала под фундамент жилого четырехэтажного дома. Стены дома выстояли, но вылетели все окна, стекла. Есть поврежденные автомобили, один полностью разрушен.

Напомним, утром в воскресенье Харьков подвергся очередному удару оккупантов, по предварительным данным ракетами С-300.

Как уточнил мэр города Игорь Терехов, прилеты зафиксированы в Киевском районе.