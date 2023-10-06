Ракетный удар по Харькову: под завалами нашли тело 10-летнего мальчика

Войска рф нанесли удары по Харькову 6 октября ракетами. Есть два попадания в Киевском и Основянском районах города, предварительно ракетами типа "Искандер".
Одна из ракет попала в проезжую часть, в соседних домах выбиты окна, повреждены автомобили. Еще одна ракета попала в 3-этажный жилой дом, произошел пожар. 26 человек получили ранения, в том числе 11-месячный ребенок. Также известно о гибели 10-летнего мальчика.
Одна из ракет попала в проезжую часть, в соседних домах выбиты окна, повреждены автомобили. Еще одна ракета попала в 3-этажный жилой дом, произошел пожар. 26 человек получили ранения, в том числе 11-месячный ребенок. Также известно о гибели 10-летнего мальчика.
На месте попаданий работают спасатели, разбирают завалы.
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