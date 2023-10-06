Ракетный удар по Харькову: под завалами нашли тело 10-летнего мальчика

"Из-под завалов в одеяле достали тело ребенка , мальчик, скорее всего, еще спал. Второй ракетой также целили по самому центру города - попадание в землю возле офисных и жилых домов", - написал на своей Facebook-странице начальник следственного управления полиции Сергей Болвинов.