Ракетный удар по Харькову: под завалами нашли тело 10-летнего мальчика

11:55 06 октября Киев, Украина

Войска рф нанесли удары по Харькову 6 октября ракетами. Есть два попадания в Киевском и Основянском районах города, предварительно ракетами типа "Искандер".

Одна из ракет попала в проезжую часть, в соседних домах выбиты окна, повреждены автомобили. Еще одна ракета попала в 3-этажный жилой дом, произошел пожар. 26 человек получили ранения, в том числе 11-месячный ребенок. Также известно о гибели 10-летнего мальчика. 
"Из-под завалов в одеяле достали тело ребенка , мальчик, скорее всего, еще спал. Второй ракетой также целили по самому центру города - попадание в землю возле офисных и жилых домов", - написал на своей Facebook-странице начальник следственного управления полиции Сергей Болвинов.
На месте попаданий работают спасатели, разбирают завалы. 
"Погибший 10-летний мальчик и раненый 11-месячный ребенок — из одной семьи. Младшего ребенка и родителей доставили в больницу с травмами", — сообщил представитель прокуратуры Дмитрий Чубенко.
 