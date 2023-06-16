Ракетный удар по Харьковщине: ранены 4 женщины и 2 детей

Днем 29 мая, военные рф осуществили ракетный удар по поселку городского типа Ковшаровка на Харьковщине.
В результате этого инцидента раненны 4 женщины и двое детей. О происшествии сообщил глава Харьковской ОВА, Олег Синегубов.
По информации Синегубова, враг осуществил ракетный удар, используя предположительно ракету "Искандер", по поселку городского типа Ковшаровка, который находится в Купянском районе.
В результате инцидента получили ранения три пожилые женщины в возрасте 73, 85 и 90 лет. Кроме того, пострадали беременная женщина, подросток в возрасте 14 лет и ребенок в возрасте 10 лет.
Здание общежития, 2 частных дома и газопровод в поселке были повреждены. Кроме того, было обстреляно село Глушковка Купянского района, где 60-летняя женщина получила осколочное ранение.
Все пострадавшие были госпитализированы, и сейчас им оказывается медицинская помощь.
На месте происшествия работают экстренные службы, и информация продолжает уточняться, как сообщает глава областной государственной администрации.
В результате этого инцидента раненны 4 женщины и двое детей. О происшествии сообщил глава Харьковской ОВА, Олег Синегубов.
По информации Синегубова, враг осуществил ракетный удар, используя предположительно ракету "Искандер", по поселку городского типа Ковшаровка, который находится в Купянском районе.
В результате инцидента получили ранения три пожилые женщины в возрасте 73, 85 и 90 лет. Кроме того, пострадали беременная женщина, подросток в возрасте 14 лет и ребенок в возрасте 10 лет.
Здание общежития, 2 частных дома и газопровод в поселке были повреждены. Кроме того, было обстреляно село Глушковка Купянского района, где 60-летняя женщина получила осколочное ранение.
Все пострадавшие были госпитализированы, и сейчас им оказывается медицинская помощь.
На месте происшествия работают экстренные службы, и информация продолжает уточняться, как сообщает глава областной государственной администрации.
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