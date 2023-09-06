Ракетный террор в Константиновке: 16 погибших и 5 раненых в результате атаки на рынок

17:38 06 сентября Киев, Украина

Российские военные нанесли удар по городу Константиновка в Донецкой области, и на данный момент известно о 16 погибших.



Эту информацию распространили через Telegram-каналы, а также Донецкая областная государственная администрация и президент Украины Владимир Зеленский, который опубликовал видеозапись атаки российских вооруженных сил на город.



Telegram-каналы уточнили, что атака была направлена на рынок в центре города, в то время как Донецкая ОГА подтвердила информацию о 16 погибших и 5 раненых в результате этой атаки.



Зеленский подчеркнул, что враг использовал артиллерию при атаке и подтвердил факт гибели 16 человек.