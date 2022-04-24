Ракетный обстрел в Одессе: разрушены дом и кладбище

08:19 24 апреля Киев, Украина

В результате вчерашнего ракетного обстрела Одессы рашисты уничтожали и живых, и мертвых: удар пришелся как на жилой дом, так и на городское кладбище. Отмечается, что было разрушено более 1000 квадратных метров территории кладбища. На фото с места можно увидеть тление территории, обгоревшие деревья и поврежденные могилы.

"Это тоже "денацификация"? Оккупанты, видимо, боятся даже мертвых", - прокомментировал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Мэр Одессы Геннадий Труханов прокомментировал заявление минобороны оккупантов об “уничтожении военных объектов в Одессе“.



«Они называют жилой дом военным объектом. Уже сейчас подтверждена гибель 8 человек, среди которых трехмесячный ребёнок, одесситка, которая так и не увидела жизни», - добавил мэр.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что обломки ракеты попали на территорию одного из кладбищ в городе и в результате этого была ранена женщина.

А вечером в мэрии Одессы сообщили, что в 22:00 воины зенитного ракетного подразделения Воздушных Сил ВСУ сбили две российские крылатые ракеты, выпущенные из акватории Черного моря российским кораблем и направлявшиеся в направлении порта Южный.

Ранее в субботу стало известно о ракетном обстреле Одессы. Сообщалось о попаданиях в объекты инфраструктуры. Позже сообщалось, что жертвами удара стали шесть человек.